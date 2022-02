George Bernard autore di Pigmalione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: George Bernard autore di Pigmalione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SHAW

Significato/Curiosita : George bernard autore di pigmalione

george bernard shaw (dublino, 26 luglio 1856 – ayot st lawrence, 2 novembre 1950) è stato uno scrittore, drammaturgo, linguista e critico musicale irlandese...

