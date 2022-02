Film del 1979 con Jane Fonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Film del 1979 con Jane Fonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SINDROME CINESE

Significato/Curiosita : Film del 1979 con jane fonda

jane seymour fonda (new york, 21 dicembre 1937) è un'attrice, produttrice cinematografica, attivista e modella statunitense. ha vinto due premi oscar come...

sindrome cinese (the china syndrome) è un film del 1979 diretto da james bridges. la pellicola tratta dei pericoli dell'energia nucleare, e fu uno dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con film; 1979; jane; fonda; Adam, attore nel film House of Gucci; Ha diretto il film A Better Tomorrow; Il regista del film Cronaca di un amore; Liam, protagonista del film Run All Night - una notte per sopravvivere; Il gruppo che nel 1979 lanciò Message in a bottle; Malattia infettiva eradicata nel 1979 ; Film del 1979 di Peter Yates sulla passione per il ciclismo; Album di Bob Marley del 1979 ; C è quella de jane iro; C è quella de jane iro; __ e pregiudizio, libro di jane Austen; Una spiaggia di Rio de jane iro; Sono guerrafonda i; Profonda noia; Fa parte del movimento fonda to da Baden-Powell; L Opus fonda ta dal sacerdote Escrivá de Balaguer; Cerca nelle Definizioni