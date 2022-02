Epiteto per il papa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Epiteto per il papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANTITÀ

Significato/Curiosita : Epiteto per il papa

Paolo mieli. il titolo riporta un altro epiteto di successo di papa roncalli, poi riferito anche a giovanni paolo i e papa francesco. il 3 gennaio 2019...

Disambiguazione – "sua santità" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo libro, vedi sua santità (saggio). l'appellativo di sua santità (anche usato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

