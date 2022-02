È delimitato da un arco e due raggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È delimitato da un arco e due raggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : SETTORE CIRCOLARE

Significato/Curiosita : E delimitato da un arco e due raggi

La lunghezza l {\displaystyle l} di un arco di circonferenza sotteso da due raggi r {\displaystyle r} che formano un angolo {\displaystyle \theta } (espresso...

Il settore circolare è la parte di un cerchio racchiusa fra un arco e i raggi che hanno un estremo negli estremi dell'arco della circonferenza. la sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

