Corrente astrattista nata negli anni Sessanta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrente astrattista nata negli anni Sessanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OP ART

Significato/Curiosita : Corrente astrattista nata negli anni sessanta

York, los angeles, washington, e successivamente a toronto e londra negli anni sessanta/70. caratterizzato da una gestione intuitiva e libera della vernice...

L'optical art, nota anche come op art, è un movimento di arte astratta nato intorno agli anni sessanta e sviluppatosi poi negli anni settanta del novecento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

