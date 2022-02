Contrazione del diametro della pupilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrazione del diametro della pupilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MIOSI

Significato/Curiosita : Contrazione del diametro della pupilla

La pupilla (dal latino pupilla, diminutivo di pupa "bambina, bambolina") è il foro situato al centro dell'iride, di diametro variabile, che permette l'entrata...

La miosi è la diminuzione del diametro della pupilla per contrazione del muscolo costrittore della pupilla. si può avere miosi per cause fisiologiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

