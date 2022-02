È come dire macchiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È come dire macchiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHIAZZATO

Significato/Curiosita : E come dire macchiato

Vuol dire «macchiato». il mantello del cervo pomellato, dal colore di fondo fulvo-rosato, è ricoperto di macchie bianche; anche la regione ventrale è bianca...

Coda chiazzata (vero nome sité glešká, in inglese spotted tail; white river, 1823 – rosebud, 5 agosto 1881) è stato un capo e condottiero della tribù... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

