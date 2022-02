Collera improvvisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collera improvvisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Collera improvvisa

Con i termini ira, furia, collera o rabbia, si indica uno stato psichico alterato, suscitato da elementi percepiti come minacce o provocazioni capaci...

Irlandese", ira) (in gaelico irlandese óglaigh na héireann, in italiano "volontari d'irlanda"), a volte indicata come old ira (vecchia ira), era un'organizzazione...