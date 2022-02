Città della Finlandia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Finlandia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAMPERE

Significato/Curiosita : Citta della finlandia

Il titolo di città della finlandia (kaupunki) è assegnato ufficialmente ad alcuni comuni con densità di popolazione elevata. l'istituto nazionale di statistica...

Priva di accessi sul mare. a tampere hanno sede l'università di tampere e la tampere university of technology. tampere è situata tra i laghi näsijärvi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

