Cibo... liquido per il bestiame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cibo... liquido per il bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BEVERONE

Significato/Curiosita : Cibo... liquido per il bestiame

Regione si trovano al di sotto della media. le riserve d'acqua includono il liquido presente in un bacino idrografico, in un lago, nella falda freatica, nei...

sergio antognelli beverone, parole per ricordare, breve dizionario di cose e persone, beverone, 2008.

