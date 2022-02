Che stabilisce in modo preciso e indilazionabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che stabilisce in modo preciso e indilazionabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TASSATIVO

Significato/Curiosita : Che stabilisce in modo preciso e indilazionabile

Aggirando i capisaldi di breslavia e posen, difesi dai tedeschi per ordine tassativo di hitler. l'avanzata in polonia fu rapidissima: il 17 gennaio venne raggiunta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con stabilisce; modo; preciso; indilazionabile; Cosi l'aggettivo che stabilisce un confronto; Relativo a ciò che stabilisce la legge; stabilisce la priorità in pronto soccorso fra; Lo stabilisce l'interior decorator; Gravosi in un altro modo ; Il modo d impiego; Un modo di andare... all indietro; Ripaga in modo indegno; preciso e metodico; preciso , privo di errori; Chiaro e preciso nei contorni; Che colpisce preciso ... come una critica;