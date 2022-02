Che logorano o divorano in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che logorano o divorano in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EDACI

Significato/Curiosita : Che logorano o divorano in poesia

Epigrafe: templi huis divo quintino martyri dicati / vetustam structuram edaci rerum tempore / fere consumptam abraam neapoli / terrae allistae syndicus... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con logorano; divorano; poesia; Farfalle i cui bruchi divorano le foglie di betulle e faggi; Si divorano in auto; Musa greca della commedia e della poesia leggera; Una poesia solenne; In precedenza in poesia ; Una poesia come A Zacinto;