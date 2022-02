Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ONIRICO

Significato/Curiosita : Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno

Hanno permesso di approfondire i processi neurobiologici che avvengono durante il sogno dando vita a una nuova fase di ricerca basata non più solo su ipotesi...

Che sono deputati alla trasformazione e rappresentazione del materiale onirico sono lo spostamento (di oggetto rappresentato) e la condensazione (una... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

