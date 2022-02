Centro Assistenza Fiscale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro Assistenza Fiscale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAF

Significato/Curiosita : Centro assistenza fiscale

In italia, i centri di assistenza fiscale (caf), o centri autorizzati di assistenza fiscale (caaf), sono organizzazioni ai quali i datori di lavoro e i...

Addizionale al nolo marittimo caf – simbolo per indicare il cloramfenicolo caf – codice iso 3166-1 e cio per la repubblica centrafricana caf – codice iso 639-3 della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con centro; assistenza; fiscale; È al centro di polemiche; Fortificazioni intorno a un centro abitato; Un centro di ricerche; Proibito in centro ; Una professionista che si occupa dell assistenza al parto; La sostiene chi rinuncia all'assistenza legale; Fornisce l’assistenza al volo nel nostro Paese; L'ONU per l'assistenza dell’infanzia; Ridurre il carico fiscale ; Quello fiscale lo stampano alla cassa; Su quella sanitaria c è il codice fiscale ; Contiene anche il codice fiscale ; Cerca nelle Definizioni