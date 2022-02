La cantante di Lost on You e Other People - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cantante di Lost on You e Other People. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LP

Significato/Curiosita : La cantante di lost on you e other people

L'omonimo lost on you, uscito il 9 dicembre e anticipato, l'11 novembre, da un nuovo singolo apripista, other people. il 25 agosto 2018 è tra gli ospiti...

lp, pseudonimo di laura pergolizzi (huntington, 18 marzo 1981), è una cantautrice statunitense. è nata a huntington, long island, da genitori di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

