È bene non allevarla in seno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È bene non allevarla in seno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SERPE

Significato/Curiosita : E bene non allevarla in seno

Della regina dei cieli, e non osando allevarlo con le sue sole forze lo portò all'aperto, in un campo, confidando che zeus non avrebbe negato al frutto...

Disambiguazione – "serpe" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi serpe (disambigua). disambiguazione – "serpente" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con bene; allevarla; seno; Chi l ha buona, sta bene ; È bene correggerli; Nell arte bizantina è l immagine del busto di Cristo bene dicente con le tre dita della mano destra; Iniziano bene ; E' bene non allevarla in seno; seno di mare; Simbolo del coseno ; La più celebre opera dello storico seno fonte; Un opera di seno fonte; Cerca nelle Definizioni