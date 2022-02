Bastone da montagna con punteruolo di ferro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bastone da montagna con punteruolo di ferro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ALPENSTOCK

Significato/Curiosita : Bastone da montagna con punteruolo di ferro

Dei denti di selce. al posto del bastone appuntito che incideva la terra, ma non la sollevava, s'inventò la zappa. nacquero poi le macine di pietra, in...

L'alpenstock (tedesco per "bastone alpino"), in italiano pistocco, è un bastone dotato di una punta metallica, storicamente utilizzato per la progressione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con bastone; montagna; punteruolo; ferro; Un bastone di pane o d oro; Grosso bastone , manganello; Un bastone ... fra le ruote; C è chi la usa con il bastone ; Una gita in montagna ; Cedimento in montagna ; Un fiore di montagna ; Si risente spesso in montagna ; Lo lascia il punteruolo ; Il punteruolo del calzolaio; Il punteruolo del ciabattino; Li lascia il punteruolo ; ferro in inglese; Le ferro vie con evoluzioni nei luna park; Attrae il ferro ; Ripassati con il ferro caldo; Cerca nelle Definizioni