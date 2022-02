Arcipelago indiano che dà nome a un mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arcipelago indiano che dà nome a un mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LACCADIVE

Significato/Curiosita : Arcipelago indiano che da nome a un mare

un arcipelago, che letteralmente significa "mare principale", dal greco arkh-(i)- (principale) e pelagos (mare) è un gruppo di isole riunite sotto la stessa...

Conosciuto con il nome di isole laccadive, minicoy, e amindivi (malayalam: , , ). le laccadive propriamente dette sono le isole... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

