Antico veliero a vele quadre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico veliero a vele quadre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SAICA

Presenza di un quarto albero a vele auriche veniva detta "veliero a palo". analogamente, un veliero con due alberi a vele quadre era un brigantino, che se...

a partire dal 1928[senza fonte], s'insediò l'industria dei cartonaggi saica (società anonima industria cartonaggi). questa iniziativa sorse riutilizzando...

