Affinché in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affinché in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UT

Significato/Curiosita : Affinche in latino

Finale latina, come quella italiana, è una frase subordinata che indica il fine o scopo dell'azione espressa nella frase reggente. in latino la proposizione...

(stati uniti) ut – antico nome della nota musicale do ut – gruppo musicale italiano degli anni settanta ut – album dei new trolls del 1972 ut – fumetto del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con affinché; latino; Accompagnava la giovane affinché non fosse mai sola; Leggere a voce alta affinché un altro scriva; Spiegato affinché qualcuno impari; Un capolavoro latino ; Un invito nella Messa in latino ; È in latino ; Suffisso latino per formare i comparativi; Cerca nelle Definizioni