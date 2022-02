Voragine, abisso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voragine, abisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARATRO

Significato/Curiosita : Voragine, abisso

L'abisso di macocha è una voragine calcarea che si trova al centro del complesso carsico moravo, nei pressi della grotta di punkva. è profonda 138 metri...

Invece, gli alleati non giunsero mai e le persecuzioni continuarono. i baratri venivano usati per l'occultamento di cadaveri con tre scopi: eliminare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con voragine; abisso; voragine , baratro | Venerdì 26 novembre 2021; voragine , baratro; Profonda voragine ; Una voragine della quale non si vede il fondo; In mezzo all abisso ; Nel burrone e nell abisso ; Nel burrone e nell abisso ; Rocce a picco sull abisso ; Cerca nelle Definizioni