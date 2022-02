Versare in banca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Versare in banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DEPOSITARE

Significato/Curiosita : Versare in banca

Borsa ci fosse il denaro che lui doveva versare in banca: l'ipotesi più probabile, dunque, è che nella banca ci fosse un basista. un barbone che era lì...

5, 7, 11 o 15 per giocatore. finita la distribuzione il mazziere deve depositare il mazzo restante (tallone) al centro del tavolo di gioco, senza scoprire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

