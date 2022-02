La vela fissata al boma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vela fissata al boma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RANDA

Significato/Curiosita : La vela fissata al boma

Essere inserito nell'albero, mentre quello orizzontale (la base) è fissato al boma. 8. fiocco, vela dell'imbarcazione che è situata in prua (prende il nome...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi randa (disambigua). la randa è una vela armata sull'albero principale (o sull'unico albero)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con vela; fissata; boma; Indizio rivela tore; Uno squit squit ne rivela la presenza; Città con la torre vela sca; Veloce nave a vela ; Il braccio cui è fissata la randa; Targa commemorativa fissata nei marciapiedi; Riunione fissata per discutere determinati problemi; E' fissata sul banco dei falegnami; Si fissano al boma e all albero; Lo è l'aboma so dei ruminanti;