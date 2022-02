Veicolo per il trasporto di liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo per il trasporto di liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUTOBOTTE

Significato/Curiosita : Veicolo per il trasporto di liquidi

Nove) autocarri: veicoli per il trasporto di cose con massa massima oltre le 3,5 t carri con motore: veicoli non adibiti al trasporto di persone aventi...

Fiat ducato x290-ambulanza; fiat ducato x250; astra bm201m (autobotte); astra sm44.31 (autobotte); astra sm88.42; astra sm44.31; de simon scania ll30 (bus);... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con veicolo; trasporto; liquidi; Un veicolo munito di enormi ruote posteriori; La prova d efficienza di un veicolo ; veicolo da traslochi; veicolo a due piani per il trasporto di auto nuove; Documento di trasporto ; Veicolo a due piani per il trasporto di auto nuove; Una nave per il trasporto di gas combustibile; Aereo da trasporto merci; Sacco per liquidi ; Sottomultiplo di un unita di misura per liquidi ; Una bottiglia per conservare caldi o freddi i liquidi che contiene; liquidi che... non bagnano; Cerca nelle Definizioni