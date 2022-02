Un veicolo che si traina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veicolo che si traina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARRETTO

Significato/Curiosita : Un veicolo che si traina

Modello tc-497 overland train mkii, con i suoi oltre 204 metri di lunghezza detiene tuttora il primato mondiale per il più lungo veicolo su gomma mai costruito...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi del carretto (disambigua). la famiglia del carretto è di discendenza aleramica. la dinastia nei secoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

