Vaso di terracotta per l olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vaso di terracotta per l olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARA

Significato/Curiosita : Vaso di terracotta per l olio

Vaso panciuto di terracotta completamente lavorato a mano. anticamente era usato soprattutto per conservare liquidi, in particolare l'olio; generalmente...

Significati, vedi la giara (disambigua). la giara è una commedia in un atto unico del 1916 di luigi pirandello ripresa da una sua novella (la giara) composta nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con vaso; terracotta; olio; Riempie il vaso con la pianta sul balcone; vaso con grandi anse; Orlo di vaso ; Antico vaso con coperchio; Quale scienza studia la terracotta pregiata; Studia la terracotta pregiata; Fabbrica recipienti di terracotta ; Panciuto recipiente di terracotta ; Il petrolio a Dallas; Grosso recipiente per olio e vino; L olio inglese; olio e peperoncino; Cerca nelle Definizioni