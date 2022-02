Vagliati, valutati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vagliati, valutati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOPPESATI

Significato/Curiosita : Vagliati, valutati

Il consenso della francia e del regno unito. il documento fu lungamente vagliato da mussolini prima che questi autorizzasse in novembre emilio de bono a...

Come erano intesi dalla religione egizia, il cuore di ogni defunto fosse soppesato, nella "sala delle due verità", o "delle due maat" sul piatto di una bilancia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

