L urlano i tifosi inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L urlano i tifosi inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GOAL

Significato/Curiosita : L urlano i tifosi inglesi

Disambiguazione – "goal" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi goal (disambigua). il gol (italianizzazione linguistica dell'inglese «goal», cioè «obiettivo»)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

