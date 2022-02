Uomini in divisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uomini in divisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MILITARI

Contrapposizione a ciò che militare non è (civile). ad esempio accademie militari, ospedali militari, tribunali militari, genio militare ed altro. organizzazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con uomini; divisa; L aquilone degli uomini volanti; Pianta che nutre uomini e animali; uomini dell Fbi; Non manca agli uomini di buona volontà; L isola divisa fra Greci e Turchi; Un tipo di ufficiale che non porta mai la divisa ; Si mettono in divisa ; È divisa ... in regni; Cerca nelle Definizioni