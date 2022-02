Uno sport da praticare su terreni accidentati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sport da praticare su terreni accidentati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTOCROSS

Significato/Curiosita : Uno sport da praticare su terreni accidentati

Dell'asfalto. su terreni terrosi e accidentati si utilizzano pneumatici larghi dotati di tasselli più o meno pronunciati (tacchetti), in modo da evitare lo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi motocross (disambigua). il motocross (termine mutuato dalla lingua inglese dove nasce come composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

