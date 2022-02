Uno spirito celeste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spirito celeste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANGELO

Significato/Curiosita : Uno spirito celeste

Ruote come angeli, ma come oggetti o "creature viventi" che possiedono uno spirito. l'apostolo paolo usa il termine troni nella lettera ai colossesi. secondo...

Se stai cercando altri significati di angelo, vedi angelo (disambigua). in molte tradizioni religiose, un angelo è un essere spirituale che assiste e serve... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

