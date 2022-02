Una tavola in segheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tavola in segheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASSE

Significato/Curiosita : Una tavola in segheria

La segheria è tradizionalmente un impianto industriale di prima lavorazione del legno. il legno giunge nella segheria sotto forma di tronchi, per poi essere...

L'espressione potenze dell'asse, o semplicemente asse, è usata per indicare l'insieme delle nazioni che parteciparono alla seconda guerra mondiale in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con tavola; segheria; A tavola si mette su un apposito piattino; Un recipiente sulla tavola ; Uva bianca da tavola con grossi acini; Se fosse più grosso, sto canto sacro finirebbe in tavola ; Deposito annesso alla segheria ; Una tavola della segheria ; Prodotti di segheria ;