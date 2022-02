Una stella importante per l orientamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una stella importante per l orientamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POLARE

Significato/Curiosita : Una stella importante per l orientamento

Significati, vedi stella (disambigua). disambiguazione – "stelle" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi stelle (disambigua). una stella è un corpo...

Disambiguazione – "stella polare" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi stella polare (disambigua). disambiguazione – "polare" rimanda qui. se... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con stella; importante; orientamento; Guerre stella ri = __ Wars; La più splendente stella dell Ariete; Jessica del film Interstella r; La stella più brillante; importante bacino carbonifero tedesco; importante città e lago della Svizzera; Un importante centro dell Algeria; importante città svizzera; La stella dell orientamento ; L'orientamento di uno spostamento; Che ha un orientamento opposto alla sinistra; La stella per l'orientamento ; Cerca nelle Definizioni