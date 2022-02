Una Sierra in Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Sierra in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MORENA

Significato/Curiosita : Una sierra in spagna

La sierra nevada è un massiccio montuoso della spagna meridionale, nella regione dell'andalusia, esteso nella parte centrale e sud-orientale della provincia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi morena (disambigua). la morena è una particolare forma di accumulo di sedimenti, costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

