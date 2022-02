Una radice per lo zuccherificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una radice per lo zuccherificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : BARBABIETOLA

Significato/Curiosita : Una radice per lo zuccherificio

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «zuccherificio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su zuccherificio (en) sugar related online glossary...

Dalla barbabietola con il metodo di achard opportunamente perfezionato, nel giro di pochi anni sorsero più di 300 fabbriche di zucchero da barbabietola in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

