Una monaca che non ha ricevuto i voti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una monaca che non ha ricevuto i voti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONVERSA

Significato/Curiosita : Una monaca che non ha ricevuto i voti

Significati, vedi monaca di monza (disambigua). marianna de leyva y marino, divenuta suor virginia maria, ma meglio nota come la monaca di monza (milano...

Religioso, vedi frate converso. converso (in spagnolo converso, "convertito", dal latino conversus) e la sua forma femminile conversa, in lingua spagnola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con monaca; ricevuto; voti; Amò la monaca di Monza; Così sono le specie foca monaca e Tigre di Giava; Lo era la monaca Anna Katharina Emmerick; monaca che dirige un monastero; Lo assolve chi l ha ricevuto ; Ha ricevuto l Oscar per il film La vita è bella; Avviso di un messaggio ricevuto ; Ha ricevuto l’Oscar per La vita è bella; Geert, mistico olandese del Trecento padre della Devoti o moderna; Religiosi e devoti ; Lo sono i voti dell opposizione; Va a caccia di voti ; Cerca nelle Definizioni