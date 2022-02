Una lingua ancora oscura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lingua ancora oscura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ETRUSCO

Significato/Curiosita : Una lingua ancora oscura

"sudpiceno" sono nate per distinguere questa lingua da quella "picena settentrionale" o di novilara, di natura oscura e di cui è dubbio l'uso nel territorio...

civiltà etrusca etruria altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su etrusco etrusco, su sapere.it, de...

