Una carica politica che può essere a vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una carica politica che può essere a vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SENATORE

Significato/Curiosita : Una carica politica che puo essere a vita

D'aosta che ne elegge uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per sette anni (mandato presidenziale). la costituzione stabilisce che può essere eletto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi senatore (disambigua). il termine senatore (dal latino senex, vecchio) indicava nell'antica roma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

