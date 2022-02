Una ardita incursione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una ardita incursione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAID

Significato/Curiosita : Una ardita incursione

Capacità nell'ingegneria sociale, avendo eseguito alcune tra le più ardite incursioni nei computer del governo degli stati uniti. catturato, è stato condannato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi raid (disambigua). in informatica il raid, acronimo di "redundant array of independent disks" ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con ardita; incursione; ardita senza dita; Un ardita incursione in campo nemico; Vi si progettò la più ardita torre; E' ardita l’Antonelliana; Veloce incursione aerea; Un ardita incursione in campo nemico; incursione in campo nemico; Una rapida incursione militare; Cerca nelle Definizioni