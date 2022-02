Tutela scrittori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutela scrittori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SIAE

Significato/Curiosita : Tutela scrittori

Dello pseudonimo, come dell'anonimato, tutela un autore grazie alla legge sul diritto d'autore. la stessa tutela accordata al nome viene quindi estesa...

Disambiguazione – "siae" rimanda qui. se stai cercando il servizio di manutenzione aeronautica dell'armée de l'air, vedi service industriel de l'aéronautique... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

