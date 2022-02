Un tifoso rossonero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tifoso rossonero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un tifoso rossonero

Proprio ai danni dei rossoneri e acuitasi infine nel 1995 per l'uccisione di vincenzo spagnolo, tifoso genoano, da parte di un tifoso milanista. vi sono...

2007 per via della massiccia presenza di emigrati calabresi nella curva milanista. altri legami esistono con le tifoserie del cska sofia e del partizan...