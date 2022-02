Tenere lontano da un pericolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenere lontano da un pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PRESERVARE

Significato/Curiosita : Tenere lontano da un pericolo

Manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. p210 – tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti...

Avversari. (...) faremo tutto il possibile per impedire la censura e preservare la libertà di pensiero di parola, la quale costituisce una delle più alte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

