Tecnica dei circuiti miniaturizzati - Cruciverba

Soluzione 15 lettere : NANO ELETTRONICA

Significato/Curiosita : Tecnica dei circuiti miniaturizzati

Molto più miniaturizzati e con terminali molto piccoli, riducendo drasticamente le dimensioni degli apparecchi elettronici e il costo dei materiali necessari...

Elettroni e ioni che disturbano il fascio elettronico. microscopio elettronico microscopio elettronico a trasmissione nano spray dryer altri progetti wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

