La tassa sulla casa giunta dopo l ICI - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tassa sulla casa giunta dopo l ICI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IMU

Significato/Curiosita : La tassa sulla casa giunta dopo l ici

Successivo venne varata la legge finanziaria 2008 contenente, tra gli altri, un provvedimento che ridusse l'ici sulla prima casa, introducendo un'ulteriore...

Of uzbekistan imposta municipale propria (comunemente abbreviata in imu) altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «imu»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

