Tacco... di scarpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tacco... di scarpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PA

Significato/Curiosita : Tacco... di scarpa

La scarpa con tacco è un tipo di calzatura con un rialzo di diversi centimetri, applicato all'estremità posteriore della suola, sotto al calcagno, (distinta...

pâ – comune del burkina faso pa – provincia di palermo pa – pastor aeternus, costituzione dogmatica del concilio vaticano i pa – aritmetica di peano pa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con tacco; scarpa; Unità d attacco della Marina Militare; Lanciare un attacco ; Un attacco dello schermidore; Una rapida manovra d attacco nel calcio; Lo strumento nella scarpa ; scarpa ta costiera a picco; Un rinforzo sotto la scarpa ; scarpa da ginnastica; Cerca nelle Definizioni