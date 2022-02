Suora educatrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suora educatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORSOLINA

Significato/Curiosita : Suora educatrice

20 agosto 1939 – chiavenna, 6 giugno 2000), è stata una religiosa e educatrice italiana appartenuta alla congregazione delle figlie della croce, suore...

Riccardo orsolini (ascoli piceno, 24 gennaio 1997) è un calciatore italiano, attaccante o centrocampista del bologna. mancino naturale, è un giocatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con suora; educatrice; Appellativo per una suora ; Cambiano la sposa in suora ; Film in cui Whoopy Goldberg è una suora ing; Se mancano, ogni suocera... si fa suora ; Cerca nelle Definizioni