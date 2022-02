Li suona il batterista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li suona il batterista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIATTI

Significato/Curiosita : Li suona il batterista

quando il bassista lasciò il gruppo, il batterista passò al basso e grohl prese il posto del batterista. negli anni a seguire, grohl suona in molti...

Il maestro del circolo villa d'este si era infortunato e piatti chiese di sostituirlo. piatti diventa maestro federale nel 1982 dopo aver frequentato la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con suona; batterista; Ammalia i cobra suona ndo; Lo suona Omar Zoboli; suona no in chiesa; Risuona no di latrati e guaiti; Ringo : batterista dei Beatles; Jan, il batterista dei Deep Purple; Blakey. batterista di jazz; batterista ... a Londra ing; Cerca nelle Definizioni