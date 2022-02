Stato del Nord africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato del Nord africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALGERIA

Significato/Curiosita : Stato del nord africa

Nordafrica, a volte chiamato africa bianca, è la regione dell'africa che si estende a nord del deserto del sahara (il resto del continente è designato nel...

Se stai cercando altri significati, vedi algeria (disambigua). coordinate: 28°n 1°e / 28°n 1°e28; 1 l'algeria (afi: /ale'ria/; in arabo: , al-jazair;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con stato; nord; africa; _sylvania: stato degli USA; Condoleezza ex Segretario di stato americano; Lo stato africano con capitale Li long we; È stato spesso ritratto mentre schiaccia Satana; Capitale nord africana; Proteggeva nel nord finterò Celeste Impero; Indicano Ovest nord -Ovest; A sinistra di chi va a nord ; Il suino africa no simile a un cinghiale; Capitale nordafrica na; Due Stati africa ni; Albero delle savane africa ne; Cerca nelle Definizioni