Lo spagnolo che rischia cornate - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TORERO

Significato/Curiosita : Lo spagnolo che rischia cornate

Scoppiano frequenti ed interminabili duelli a cornate. i maschi più forti hanno la precedenza negli accoppiamenti che avvengono dopo una cerimonia nuziale piuttosto...

Tauromachia, il torero è colui che affronta i tori all'interno di una corrida, sia come matador che come membro della cuadrilla. quella del torero è una professione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

