Sono esperti nel mestiere - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ABILI

Significato/Curiosita : Sono esperti nel mestiere

Gourmet può riferirsi a una persona con un gusto raffinato che è esperto nel mestiere, nell'arte del cibo e della preparazione e della sua degustazione...

Per definire questa condizione hanno coniato il neologismo "diversamente abili". nella loro bocca, in quel contesto, in quel momento poteva forse avere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

